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وكيل "أوقاف الإسكندرية": تدشين غرفة عمليات لجمع جلود الأضاحى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:38 ص
وكيل "أوقاف الإسكندرية": تدشين غرفة عمليات لجمع جلود الأضاحى الشيخ محمد خشبة وكيل أوقاف الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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 أكد الشيخ محمد خشبة وكيل أوقاف الإسكندرية أنه بلغ بيع الصكوك ١٨٥١ صك حتى الآن وطالب الإدارات بتكثيف الجهود لزيادة بيع الصكوك بمختلف أنحاء المحافظة.
 
وأضاف خلال اجتماعه مع مديرى الإدارات أنه تم تدشين غرفة عمليات على مستوى الإدارات الفرعية لجمع جلود الأضحية وعقد ندوة أسبوعية فى النوادى ومراكز للشباب فى كل إدارة.
 
كما سيتم تدشين غرفة عمليات بالادارات الفرعية لمتابعة الساحات ومنع الساحات المخالفة ورفعها لغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ووضع خطة طوارىء منعا ١٠ أئمة احتياطى لمواجهة الساحات المخالفة وتوجيههم إليها فى حالات الطواريء.
 
كما أكد خشبه أنه تم وضع خطة لترشيد استهلاك المياه طبقا للقرار رقم ٨٢٣ وعدم استعمالها فى رش الشوارع والتوعية من خلال الإدارات الفرعية والمساجد.
 
وأضاف خلال اجتماعه لمديرى الإدارات أنه تم وضع خطة لشهر ذى الحجة وتسليم نسخة من الخطة إلى مديرى الإدارات وتنفيذها على أرض الواقع بالتعاون مع الدعوة.
 
كما أكد على منع العمل السياسى بالمسجد ومنع استخدام ساحات العيد فى الدعاية السياسية.
 

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