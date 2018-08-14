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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:17 م
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وفد من المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات الجديدة بمدينة طيبة بالأقصر

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 04:48 م
وفد من المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات الجديدة بمدينة طيبة بالأقصر جانب من جولة وفد المجتمعات العمرانية
الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، زيارة للجنة من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية لمتابعة المشروعات الجديدة أولاً بأول ومدى تنفيذها على أرض الواقع، وشملت زيارة وفد الهيئة بمحافظات الصعيد المرور على المدن الجديد ومنها مدينة طيبة الجديدة، للوقوف على مستوى التشطيبات لشقق الإسكان الاجتماعى، وسير تنفيذ الأعمال لجميع المشروعات الجديدة بتلك المدن، ومناقشة والعمل على حل جميع المشكلات الخاصة بتلك المشروعات وتذليل كل العقبات أمامها.

كما تفقد وفد هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، عددًا من المشروعات الجارية بالمدينة ومنها محطة المياه الجديدة وحديقة على مساحة 480 فدانًا، وكذلك مشروع الإسكان الاجتماعى، ومقر مستشفى أورام الأقصر، وأشادوا بمظهر المدينة والمشاريع الجارية وجودة التشطيبات، وعقد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن وقيادات اللجنة، لقاء مع موظفى جهاز مدينة طيبة الجديدة للاستماع لاقتراحاتهم لتنمية المدينة والمدن الجديدة باعتبارهم عنصرًا أساسيًا فى تنمية المدن، وتلقى جميع الاقتراحات والشكاوى المقدمة من العاملين وأثنى على عدد منها، وتم التنبيه بالعمل فورًا على مدى إمكانية تنفيذ هذه المقترحات، وحث جميع الموظفين لبذل أقصى جهد للنهوض بالمدينة وزيادة التنمية بها.

 

 


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