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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 04:13 م
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وزير النقل الإيطالى يخشى من "مأساة فادحة" بعد انهيار جسر جنوى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:24 م
وزير النقل الإيطالى يخشى من "مأساة فادحة" بعد انهيار جسر جنوى انهيار جسر جنوى
أ ف ب
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أعرب وزير النقل الإيطالى دانيلو تونينللي عن خشيته من "مأساة فادحة" بعد انهيار جسر ظهر الثلاثاء فى جنوى، ونقل وسائل الإعلام عن أجهزة الاسعاف أن الحادث خلف "عشرات الضحايا".

وقال الوزير على موقع "تويتر"، "أتابع بخوف كبير ما حدث فى جنوى وما يبدو أنه مأساة فادحة".

وكانت قناة يورو نيوز الأوروبية قد ذكرت فى نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، انهيار جسر فى طريق سريع بالقرب من مدينة "جنوة" فى شمال إيطاليا، حيث أعلنت خدمة الإسعاف عن سقوط عشرات القتلى.

وقال جهاز الإطفاء إنه يخشى سقوط عددا من السيارات بعد انهيار الجسر الذى يعد  جزء من طريق سريع فى جنوة .

 


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