وزارة التضامن تنتهى اليوم من تفويج حجاج الجمعيات الاهلية للأراضى المقدسة

كتب مدحت وهية

تنتهى وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، من تفويج جميع أفواج حجاج الجمعيات الاهلية للأراضى المقدسة ليكتمل تفويج 12 ألف حاج من حجاج الجمعيات الأهلية، ويغادر اليوم آخر أفواج الحجيج ويبلغ عددهم 1017 حاجا، متوجهين إلى جدة من مطارى أسوان والقاهرة يمثلون حجاج محافظات أسيوط وبنى سويف.

وتتابع غادة والى وزير التضامن الاجتماعى يوميًا مع بعثة وزارة التضامن الاجتماعى الاطمئنان على الحجيج وتوافر جميع أوجه الرعاية والخدمات لهم، حيث شددت على توفير الرعاية اللازمة للحجيج خاصة كبار السن.

وكان أيمن عبدالموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، قد أكد أن الحالة الصحية للحجيج جيدة وأن جميعهم وصلوا بخير ويتمتعون بحالة صحية جيدة، ويتم متابعة 5 حالات من الحجيج ممن يقومون بإجراء جلسات غسيل كلوى للتأكد من تلقيهم العلاج اللازم والرعاية الصحية المتكاملة، إضافة لحالة واحدة لحاجة من محافظة الشرقية تم حجزها بأحد المستشفيات لتركيب شريحة نتيجة لكسر بالكاحل فى القدم اليمنى.

وأكد أيمن عبد الموجود، منح أعضاء البعثة الإشراقية لحج الجمعيات الأهلية كافة التيسيرات والصلاحيات لاتخاذ اللازم نحو مساعدة الحجيج لأداء فريضة الحج لهذا العام، كما يتم تنظيم ندوات للحجاج بمقر إقامتهم بالمدينة من خلال بعثة الوعاظ من علماء الأوقاف المخصصين لمرافقة حجاج الجمعيات الأهلية، لتقديم التوعية اللازمة لهم ومساعدتهم على إتمام مناسك الحج على الوجه الصحيح، وتم تخصيص الرقم ( 00966563593425 ) لتلقى مقترحات وشكاوي الحجاج طوال فترة إقامتهم بالأراضى المقدسة.