واشنطن: مساعى روسيا للحصول على قدرات فضائية أمر مزعج

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أبدت الولايات المتحدة ، اليوم الثلاثاء ، قلقا شديدا من سعى روسيا للحصول على أسلحة منها نظام ليزر محمول لتدمير الأقمار الصناعية فى الفضاء فضلا عن وضعها لجهاز مراقبة فضائى جديد فى مدار حول الأرض.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الحد من التسلح إليم بوبليت خلال كلمة لها بمؤتمر للأمم المتحدة عن نزع السلاح ، وفقا لقناة (الحرة )الأمريكية ، " إن سعى روسيا للحصول على قدرات فضائية أمر مزعج نظرا لنمط السلوك الخبيث الذى تتبعه روسيا فى الفترة الأخيرة.

وكان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى كشف الخميس الماضى خططا تفصيلية لإنشاء قوة فضائية تكون الذراع السادسة للقوات المسلحة الأمريكية..مضيفا حان الوقت لأن نكون مستعدين لميدان المعركة المقبل، ولتكريس الريادة الأميركية فى الفضاء.