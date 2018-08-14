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نيابة الأموال العامة تحقق مع نائب رئيس الزمالك فى تغيير عملات بالسوق السوداء

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:54 م
نيابة الأموال العامة تحقق مع نائب رئيس الزمالك فى تغيير عملات بالسوق السوداء المستشار أحمد جلال نائب رئيس نادى الزمالك
كتبت أمنية الموجى
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بدأت منذ قليل نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المحام العام الأول، المستشار محمد البرلسى، التحقيق مع نائب رئيس مجلس نادى الزمالك، المستشار أحمد جلال – بعد رفع الحصانة عنه - في البلاغات المقدمة من ممدوح عباس، تتهم أعضاء بالمجلس، بالاتجار فى النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.

وكشفت مصادر قضائية، أن مجلس الدولة رفع الحصانة القضائية عن نائب رئيس نادي الزمالك، للمثول للتحقيق أمام النيابة العامة فى البلاغات المقدمة ضده تتهمه بالاشتراك مع آخرين بتغيير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية "السوق السوداء"، وحضر جلسة التحقيق مع نائب رئيس الزمالك محمود خالد رئيس الشئون القانونية بالنادى.

وكانت النيابة، أمرت أمس الإثنين، بإخلاء سبيل رحاب أبورجيلة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية بكفالة مالية 10آلاف جنيه، بعد مثوله للتحقيق في القضية ذاتها.

وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه.

 


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