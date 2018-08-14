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ننشر نص أمر إحالة المتهمين بقتل والد "طفل البامبرز" بالمطرية للجنايات

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:10 م
ننشر نص أمر إحالة المتهمين بقتل والد "طفل البامبرز" بالمطرية للجنايات محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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كشف أمر إحالة المتهمين بقتل والد الطفل حمزة " طفل البامبرز" ، تفاصيل الساعات الأخيرة للمجنى عليه قبل مقتله على يد الجناة.

 

و تبين أن المتهمين الـ 5 اتفقوا فيما بينهم على الاعتداء على والد الطفل؛ لإجباره على التنازل عن قضية الإعتداء الجنسى على ابنه ، وأنهم اعدوا أسلحة بيضاء وتوجهوا يوم تنفيذ الجريمة عقب صلاة المغرب إلى منزله، ووجهوا له سيل من السباب والشتائم لاستفزازه.

 

وتابع أمر الإحالة فى القضية التى حملت رقم 831 سنة 2018 جنايات المطرية، أن المتهمين طلبوا من المجنى عليه النزول لهم فى الشارع قائلين له :" انزلنا راجل لراجل "، وما أن نزل إليهم لتهدئة الأمور، فوجئ بهم ينهالون عليه طعنًا وضربًا قاصدين إزهاق روحه وقتلوه أمام الأهالى فى الشارع الذى شهد الواقعة.

 

وأضاف أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، أن كلا من المتهم الثالث إلى الخامس بالتواجد فى مكان الواقعة، بقصد شد أزر المتهم ومنع أى شخص يحاول إغاثة القتيل دون الاعتداء عليه.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت القضية والمقيدة برقم 831 لسنة 2018 جنايات المطرية، والمتهم فيها كل من "هشام عادل فتحي" 20 سنة، و"أحمد مصطفى " 20 سنة، و"عادل فتحى محمد" 53 سنة و" حسن عمر حسن" 19 سنة و"السيد أبوزيد عبدالهادي" هارب، وجارى البحث عنه وضبطه من قبل رجال مباحث القاهرة؛ إلى محكمة الجنايات؛ لمحاكمتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

 

أمر الإحالة
أمر الإحالة

 


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