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نسبة البطالة فى فرنسا تتراجع بمقدار 0.1% فى الربع الثانى من 2018

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:26 م
نسبة البطالة فى فرنسا تتراجع بمقدار 0.1% فى الربع الثانى من 2018 ماكرون
كتب : أحمد علوى
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تراجعت نسبة البطالة فى فرنسا، فى الربع الثانى من 2018، إلى 9.1% (بمقدار 0.1 نقطة مئوية)، بعد ارتفاع طفيف فى الربع الأول من العام الجارى،  بحسب أرقام أولية نشرت اليوم الثلاثاء.

ووفقاً لصحيفة لو موند الفرنسية، أظهرت نتائج الاحصائيات التى قدمها المعهد الوطنى للإحصاء (أنسيه) أن نسبة البطالة على أساس سنوى، تراجعت 0،3 نقطة مئوية.

ورغم التراجع يبقى مؤشر البطالة أعلى من عتبة 8.9% المسجلة نهاية 2017.

كذلك لا تزال البطالة فى فرنسا تتخطى معدلاتها فى منطقة اليورو حيث سجلت نهاية يونيو 3.6%، وهى النسبة الأدنى منذ تسع سنوات، بحسب المكتب الأوروبى للإحصاء "يوروستات".

 


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