نائب مفوض الشرطة البريطانية: إصابة 3 أشخاص فى حادث "ويستمنستر"

لندن /أ ش أ/

أعلن نائب مفوض الشرطة البريطانية نيل باسو إصابة ثلاثة أشخاص فى حادث اصطدام سيارة بالحواجز الأمنية أمام مبنى البرلمان فى مدينة "ويستمنستر"، مشيرًا إلى أن المشتبه به الذى تم إلقاء القبض عليه على خلفية الحادث رجل فى أواخر العشرينيات من عمره.

وقال باسو - فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الثلاثاء - أن سيارة صدمت بعض المارة أمام مبنى البرلمان ثم اصطدمت بأحد الحواجز الأمنية ما أدى إلى توقفها ، لافتًا إلى إصابة ثلاثة أشخاص جراء الحادث تم نقل اثنين منهم إلى المستشفى حيث خرج أحدهما فيما لاتزال سيدة تتلقى العلاج فى المستشفى من إصابة خطيرة ولكنها لا تشكل تهديدًا على حياتها، فى حين تمت معالجة رجل آخر فى موقع الحادث لم تستدع إصابته نقله إلى المستشفى.

وأضاف : "إن قائد السيارة كان بمفرده وتم إلقاء القبض عليه للاشتباه فى ارتكابه جرائم إرهابية حيث تم نقله إلى قسم شرطة جنوبى لندن"، مبينًا أن هذا الحادث يبدو متعمدا وبناءً على الطريقة التى وقع بها الهجوم وموقعه (أمام البرلمان) يتم التعامل معه على أنه حادث إرهابي.

وتابع باسو : "أن الجنود قاموا بفحص السيارة ولم يتم العثور على أيه أسلحة".. منوهًا بأنه فى هذه المرحلة الأولية من التحقيقات لم يتم التعرف على أى مشتبه بهم آخرين أو الإبلاغ عنهم للشرطة.

وقال : "إن الأولوية الآن هى تحديد هوية الجانى والدافع وراء هذا الهجوم، حيث إنه لا يتعاون مع السلطات فى الوقت الحالي".. داعيًا من لديه معلومات أو صور أو مقاطع فيديو قد تفيد فى التحقيقات إلى التواصل مع السلطات.