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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:59 م
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ميناء الإسكندرية يستقبل 1943 رأس ماشية قادمة من أوروجواى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:02 م
ميناء الإسكندرية يستقبل 1943 رأس ماشية قادمة من أوروجواى ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء يشهد نشاطا فى حركة السفن والشاحنات اليوم الثلاثاء ووصلت السفينة "ماريان" وعلى متنها 1943 رأس ماشية قادمة من اوروجواى.
 
ويجرى تفريغ السفينة "سباروكشن" وعلى متنها 55 ألف طن فحم قادمة من أمريكا، والسفينتين "إدفو"، و "وادى العريش" محملتين بـ126 ألف طن قمح قادمتين من روسيا ورومانيا، كما يجرى تفريغ السفينتين "باكين ليدي"، و "نيفيجيتور جريش" المحملتين بـ34 ألف طن غاز قادمتين من سنغافورة وانجلترا، والسفينة "فيزيترا" المحملة بـ65 ألف طن حديد قادمة من البرازيل، والعبارة "نورتى ليدر" على متنها 340 سيارة ماركات مختلفة قادمة من سنغافورة، والسفينة "دان" المحملة بـ64 ألف طن قادمة من اليونان.
 
وأضاف الغندور فى بيان أن الميناء شهد تحسن فى حركة السفن والشاحنات حيث وصل عدد السفن المتواجدة بالميناء 116 سفينة وتراكى على الأرصفة 34 سفينة وتواجد بالمخطاف الخارجى 21 سفينة والداخلى 10سفن، وتم دخول وخروج 11223 شاحنة عامة من والى الميناء، وبلغ مخزون الغلال مليون وثلاثمائة وسبعة وستون ألف طن منهم 496 ألف قمح.
 
 
 
 
 
 
 

 


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