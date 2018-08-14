موجز أخبار 10 مساء.. 70 ألف فرصة عمل لأبناء المستفيدين من "تكافل وكرامة"

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: تعقد غادة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن 70 ألف فرصة عمل ضمن برنامج "فرصة" للتشغيل وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من شركات القطاع الخاص لتشغيل أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة".

التضامن" تعلن عن 70 ألف فرصة عمل لأبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة تعقد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن 70 ألف فرصة عمل ضمن برنامج "فرصة" للتشغيل وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من شركات القطاع الخاص لتشغيل أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة".

أشاد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" بالأداء الذى ظهر عليه النجم المصرى محمد صلاح فى مباراة ليفربول ووست هام، التى أقيمت الأحد الماضى بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

قامت قناة أون سبورت مع بداية الموسم الرياضى الجديد 2018/2019 بتجديد عقودها مع نجومها سيف زاهر وحازم إمام ومحمد فضل.

توج أحمد عادل، لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، بثلاث ذهبيات فى منافسات وزن 77 كجم بالبطولة الأفريقية المقامة فى موريشيوس، حيث توج عادل بذهبية كل من الخطف والنتر، والمجموع.

بلغ عدد الحالات المؤكدة من مرض طفيلي ناجم عن سلطات ماكدونالدز الطازجة الآن 436 حالة فى 15 ولاية، حسب ما تقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”.

يوم حزين، عاشته إيطاليا اليوم بسبب انهيار جسر فى طريق سريع بالقرب من مدينة "جنوة" فى شمال إيطاليا، وتسبب فى سقوط 11 شخصًا على الأقل بعد سقوط 20 سيارة من على الجسر، والذى تم بناؤه ويحمل اسم موراندى نسبة إلى لمهندس المعمارى الذى صممه بين عامى 1963 و1967 وافتتح فى 4 سبتمبر 1967.

تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة المقبلة، (32) مسجدًا بعد إحلالها وتجديدها وفرشها.

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عودة الجماهير إلى الملاعب بمثابة خطوة إيجابية مهمة، بعد الجهود المبذولة التى أشار إليها وزير الشباب والرياضة فى هذا الصدد، مضيفا أن هناك اتصالات والتنسيق بين عدد من الجهات المعنية سواء من اتحاد الكرة ووزارة الداخلية، وإصدار بعض التوصيات التى سيتم العمل بها لحضور المبارايات.

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال عيد الأضحى، مشيرا إلى استقرار الأحوال الجوية، وأن درجات الحرارة ستبقى أعلى من معدلاتها كما هو الحال فى الأسبوع الحالى مع ارتفاع طفيف بالدرجات.

وافقت الحكومة على مشروع قانون بتعديلات جديدة لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، وينص هذا التعديل على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون،على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020. فلماذا أقرت الحكومة هذا التعديل؟.

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مشروع القانون التونسى بشأن المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث يتعارض مع نصوص القرآن.

بعد مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير أبو مقار، رأت لجنة شئون الرهبنة بالكنيسة إصدار قرارات جديدة عرفت باسم "ضبط الرهبنة".

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، وصول 3 آلاف و231 سائحًا عربيا وأجنبيا لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية، بالإضافة إلى استعدادات السفر لمدينتى شرم الشيخ والغردقة كرحلة ترانزيت.

أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد بدء طرح مقاعد القطارات الإضافية التى تقرر تشغيلها خلال عيد الأضحى للحجز أمام المسافرين ابتداء من اليوم الثلاثاء، لافتا إلى أنه سيبدأ تشغيل 26 قطارا إضافيا ستقوم برحلات ذهاب وعودة من الإسكندرية والقاهرة إلى محافظات الصعيد بداية من غدا الأربعاء، حيث يستمر تشغيل القطارات الإضافية حتى 31 أغسطس الجارى.