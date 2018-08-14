مكتب تنسيق جامعة قناة السويس يستقبل 1600 طالب وطالبة بتنسيق الدبلومات الفنية

استقبل مكتب تنسيق جامعة قناة السويس 1600 طالب وطالبة من الحاصلين على الدبلومات الفنية لهذا العام، خلال اليومين الماضين منذ بدء التنسيق والذى ينتهى الأحد المقبل، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد شقيدف مديرعام التنسيق.

وأكد الدكتورشقيدف، على أن المكتب يعمل من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً طوال ايام المرحلة، وأن هناك فرصة كبيرة أمام الطلاب للالتحاق بكليات الهندسة والتجارة والتربية والسياحة.

وأشار مدير عام التنسيق، إلى أن اليوم الأول شهد زحاماً وإقبالا شديد من الطلاب وأولياء أمورهم، حيث تقدم 1100 طالب وطالبة، وتقدم فى اليوم الثانى 500 طالب وطالبة حتى منتصف اليوم الثلاثاء ، وأن الخدمات التى تقدمها الجامعة وجهاز الأمن الإداري بقيادة العميد يوسف الحداد مديرعام الأمن الجامعى ومعاونيه ساهمت فى فرض الهدوء والالتزام وتسهيل الإجراءات.