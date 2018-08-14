معز مسعود وشيرى عادل فى نفس واحد: "احترموا حياتنا الشخصية"

كتب محمد عبد العظيم

عقب حالة من الجدل خلال الساعات الماضية حول علاقة الداعية الشاب معز مسعود والفنانة شيرى عادل، وانتشار العديد من الشائعات عن انفصالهم، نفى كلا معز مسعود وشيرى عادل هذه الشائعات من خلال نشرهم صورة تجمعهم، مطالبين بعدم التدخل فى شئون حياتهم الشخصية.

وقال معز مسعود وشيرى عادل فى نفس توقيت النشر: "فضول الإعلام واقتحام الناس لحياتنا بيؤذينا لأبعد الحدود.. لو احنا عاوزين نقول لكم حاجة، احنا هانقولهالكم سوا وبكل وضوح.. من فضلكم احترموا حياتنا الشخصية".



معز مسعود وشيرى عادل

كان الداعية معز مسعود قد فاجأ جمهوره بإعلان زواجه من الفنانة شيرى عادل، بعدما تشاركا سويًا فى الجزء الأول من مسلسل "السهام المارقة"، الأمر الذى أثار جدلا حينها، خاصة أن الداعية كان قد أعلن انفصاله عن المرشدة السياحية بسنت نور الدين، قبل زواجه من الأخيرة بمدة قصيرة.