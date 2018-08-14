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مطار أسوان يودع 230 حاجا ضمن الفوج الثانى من حجاج الجمعيات

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:12 م
مطار أسوان يودع 230 حاجا ضمن الفوج الثانى من حجاج الجمعيات الفوج الثانى من حجاج الجمعيات
أسوان - ندى سليم
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ودع مطار أسوان الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، الرحلة الثانية من حجاج بيت الله الحرام ضمن حجاج الجمعيات والبالغ عددهم 230 حاجا وحاجة المتجهين إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج، وذلك بحضور عبد الناصر عبد الحميد السكرتير المساعد لمحافظ أسوان.

وكلف اللواء مجدي حجازى، محافظ أسوان، المسئولين بتقديم كافة التسهيلات الإدارية من خلال إجراء كافة الكشوفات الطبية اللازمة لحجاج هذا العام، بجانب القيام بنقلهم من محل إقامتهم فى مختلف مراكز ومدن المحافظة إلى مطار أسوان من خلال أتوبيسات مكيفية تابعة لشركة مصر للطيران، تسهيلاً عليهم للوصول فى المواعيد المحددة لعدم حدوث أى تأخير، كما كلف مسئولى الأوقاف بالتنسيق مع بتنفيذ ندوات توعية للحجاج بالمطار قبل سفرهم لتعريفهم بكيفية أداء مناسك الحج وشروطه والآداب والواجبات التى يجب الإلتزام بها وما يجب الامتناع عنه.

 


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