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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:58 م
خالد صلاح
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مصرف سوريا المركزى يضع شروطا لودائع العملة الأجنبية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 04:10 م
مصرف سوريا المركزى يضع شروطا لودائع العملة الأجنبية عملات - أرشيفية
(رويترز)
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 وضعت السلطات السورية، التى تسعى لجذب ودائع بالعملة الأجنبية، اليوم الثلاثاء شروطا لشهادات إيداع جديدة سمحت الحكومة هذا الشهر للمصرف المركزى بإصدارها.

وقال مجلس النقد والتسليف بمصرف سوريا المركزي إن البنوك في سوريا تستطيع الآن وضع فائض النقد الأجنبي باليورو والدولار في شهادات إيداع لدى المصرف المركزى.

وحدد البيان آجال شهادات الإيداع بما يتراوح بين أسبوع وعامين، بحد أدنى مليون دولار أو مليون يورو،ولم يذكر أسعار الفائدة على تلك الشهادات.

وتضرر اقتصاد سوريا بشدة جراء ما يزيد على سبع سنوات من الحرب والعقوبات الغربية على البلاد، حيث يخوض الجيش حربا ضد فصائل معارضة وضد تنظيم الدولة الإسلامية، بمساعدة الطائرات الروسية ومقاتلين تدعمهم إيران.

ومع خضوع الجزء الأكبر من البلاد الآن لسيطرة الدولة، يأمل الرئيس بشار الأسد بإنعاش الاقتصاد المتعثر، ويدعو المستثمرين من الدول الحليفة للمساهمة في إعادة البناء.


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