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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:34 م
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مصرع 10 أشخاص وانهيار 576 منزلا جراء الأمطار فى ولاية نهر النيل بالسودان

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 04:32 م
مصرع 10 أشخاص وانهيار 576 منزلا جراء الأمطار فى ولاية نهر النيل بالسودان فيضانات
(أ ش أ)
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كشفت غرفة الطوارئ والدفاع المدنى بولاية نهر النيل بالسودان، أن الأمطار الغزيرة والسيول التى ضربت الولاية أسفرت عن مصرع 10 أشخاص على الأقل، بجانب انهيار 576 منزلاً كليًا وجزئيًا .

وقال رئيس الغرفة، محمد عبد الواحد، وزير التخطيط بالولاية - فى تصريحات اليوم الثلاثاء - إن أسباب الوفيات تباينت ما بين انهيارات المنازل والغرق والصعقات الكهربائية، مشيرًا إلى وقوع خسائر وأضرار فى المنازل والممتلكات والمرافق العامة.

وأوضح أن السيول تسببت فى انهيار 46 منزلاً كليًا و530 منزلاً انهيارًا جزئيًا، ومدرسة حكومية، بجانب غمر وجرف 1580 فدانًا زراعيًا.

 

 


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