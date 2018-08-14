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مصرع فتاة نتيجة إستنشاق مبيد حشرى فى منيا القمح بالشرقية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:24 ص
مصرع فتاة نتيجة إستنشاق مبيد حشرى فى منيا القمح بالشرقية جثة - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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لقيت فتاة بقرية كفر سلامة إبراهيم بالشرقية، مصرعها، أثر تناولها قرص مبيد حشرى، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بالدفن، يذكر أن فتاة أخري بذات القرية توفيت من 4 أيام نتيجة تناول مبيد حشري.

وكان اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفي منيا القمح،بوصول" سماح خ إ " 17 سنة مقيمة كفر سلامة، والتي توفيت فور وصولها المستشفي وبسؤال والدها، قرر بأن نجلته، تعاني من مرض كبدي، ودائما التقئ بالدم، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد إشتباه في إستنشاق أو تعاطي مبيد حشري، ولا يوجد شبئة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم  3636 إداري منيا القمح لسنة 2018.

 

 


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