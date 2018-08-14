مصرع طفل سقط من شرفة منزله بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

أمرت نيابة مركز أبشواي، بمحافظة الفيوم، ظهر اليوم، بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية، لبيان ملابسات مصرع طفل، يبلغ من العمر 5 سنوات، بسقوطه من شرفة مسكن أسرته بالطابق الخامس، أثناء لهوه.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز أبشواي، بورود بلاغ من مستشفى أبشواى المركزى ، بوصول الطفل "عمر أحمد.ع" (5 سنوات)، ومقيم بشرق السكة الحديد، ببندر أبشواى ، مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وتوفى فور وصوله المستشفى.

وانتقلت مباحث المركز إلى مستشفى أبشواى المركزي، وقال والده "أحمد.ع" (32 سنة-بكالوريوس تجارة)، فى محضر الشرطة، أن ابنه كان يلهو بشرفة سكنهم بالطابق الخامس، واختل توازنه وسقط أرضا، مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، ولم يتهم أحد بالتسبب فى الواقعة.

وذكر تقرير مفتش الصحة الذى وقع الكشف الطبى على جثة الطفل، أنه لا يوجد شبهة جنائية فى الوفاة وتحرر محضر بالواقعة، رقم 2830 لسنة 2018 إدارى مركز شرطة أبشواي، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق