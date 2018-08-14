video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع صياد وإصابة شقيقه بطلق نارى على يد ملثمين ببحيرة المنزلة فى دمياط

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:02 م
مصرع صياد وإصابة شقيقه بطلق نارى على يد ملثمين ببحيرة المنزلة فى دمياط جثة - أرشيفية
دمياط عبده عبد الباري
إضافة تعليق

لقى صياد مصرعه وأصيب شقيقه في واقعة اعتداء بالأسلحة النارية من قبل 4 ملثمين حاولوا سرقة المركب الخاصة بهم بمنطقة شطا ببحيرة المنزلة بمحافظة دمياط.

 

وتلقى مركز شرطة دمياط بلاغا من الأهالي بوفاة محمد خميس العوادلى 54 سنة صياد من قرية شطا وإصابة شقيقه على 58 سنة بطلق نارى فى الفخذ على يد 4 مسلحين ملثمين يستقلون قارب سريع.

 

وأكد الأهالى، على أن المسلحين استوقفوا مركب الضحايا من أجل سرقة الماتور الخاص بالمركب وعندما رفض الضحايا ترك الماتور قاموا بإطلاق النار عليهما ما أدى لمصرع شخص وإصابة آخر.

 

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصى، كما تم نقل المصاب إلى مستشفى التخصصي لتلقى العلاج.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة ربة منزل وابنتها بالتسمم بعد تناولهما كوب لبن فى المنوفية

محافظة دمياط

أخبار المحافظات

أخبار الحوادث

مصرع صياد

بحيره المنزله




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة