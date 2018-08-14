مصرع صياد وإصابة شقيقه بطلق نارى على يد ملثمين ببحيرة المنزلة فى دمياط

لقى صياد مصرعه وأصيب شقيقه في واقعة اعتداء بالأسلحة النارية من قبل 4 ملثمين حاولوا سرقة المركب الخاصة بهم بمنطقة شطا ببحيرة المنزلة بمحافظة دمياط.

وتلقى مركز شرطة دمياط بلاغا من الأهالي بوفاة محمد خميس العوادلى 54 سنة صياد من قرية شطا وإصابة شقيقه على 58 سنة بطلق نارى فى الفخذ على يد 4 مسلحين ملثمين يستقلون قارب سريع.

وأكد الأهالى، على أن المسلحين استوقفوا مركب الضحايا من أجل سرقة الماتور الخاص بالمركب وعندما رفض الضحايا ترك الماتور قاموا بإطلاق النار عليهما ما أدى لمصرع شخص وإصابة آخر.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصى، كما تم نقل المصاب إلى مستشفى التخصصي لتلقى العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.