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مصرع زوجين وإصابة إبنهما الرضيع فى إنقلاب سيارة بالمنيا

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:43 ص
مصرع زوجين وإصابة إبنهما الرضيع فى إنقلاب سيارة بالمنيا حادث تصادم
فريق المحافظات
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لقى زوجين مصرعهما وأصيب نجلهما الرضيع فى انقلاب سيارة بالمنيا .
 
تلقى اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنيا يفيد بمصرع كلا من : خضراوي م. ع. ٣٢ سنة بكالوريوس تجارة و مقيم الروضة مركز ملوي ، و زوجته إجلال ج. م. ٢٨ سنة كانا يقلان سيارة ربع نقل انقلبت بهما بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز ابو قرقاص بينما أصيب طفلهما محمد بإشتباه ما بعد الارتجاج و نزيف بالبطن .
 
و انتقل على الفور لمعاينة محل الواقعة الرائد هشام عسقلاني رئيس مباحث ابو قرقاص و فريق البحث الجنائي و نقلت الجثث لمشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرفات النيابة العامة فيما نقل الطفل المصاب إلى قسم الجراحة بمستشفى المنيا العام و حالته متوسطة .
 
و جاء بتقرير مفتش صحة المنيا الدكتور هاني اسحق شحاته حدوث الوفاة بسبب ادعاء حادث انقلاب سيارة أدى إلى كسر بالجمجمة و نزيف بالمخ و فشل في التنفس و كسور بالضلوع و الحوض و نزيف بالبطن و الحوض بالنسبة للمتوفي اما بالنسبة للمتوفية الثانية بسبب كسر بقاع الجمجمة و نزيف حاد بالمخ و فشل بالوظائف الحيوية و لا توجد شبهة جنائية في الوفاة  . و تحرر محضر بالواقعة و تولت النيابة العامة التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد نجاتي رئيس النيابة العامة لبندر المنيا.
 

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