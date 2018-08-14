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مصرع ربة منزل سقطت من شرفة منزلها بالطابق الخامس بالمنوفية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:24 م
مصرع ربة منزل سقطت من شرفة منزلها بالطابق الخامس بالمنوفية اسعاف -ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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لقيت ربة منزل مصرعها عقب سقوطها من نافذة الطابق الخامس بشقتها أثناء محاولتها الدخول إليها بعد إغلاق الباب وترك المفتاح بداخلها، بدائرة قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بسقوط سيدة من الطابق الخامس بدائرة القسم .
 
بالإنتقال والفحص تبين سقوط " س ح ش " ربة منزل ومقيمة دائرة القسم من الطابق الخامس ووفاتها متأثرة بإصابتها بنزيف من الفم والأذن والأنف .
 
 بسؤال زوجها " ق ر خ م " عامل ومقيم بذات العنوان أفاد بسقوط زوجته حال محاولتها دخول الشقة عن طريق نافذة السلم لغلق الباب، ووجود المفتاح داخل الشقة، ولم يتهم أحدا، وتحررعن الواقعة المحضر اللازم .
 
 
 

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