مصرع جندى أمريكى فى انفجار عبوة ناسفة جنوب أفغانستان

واشنطن (أ ف ب)

قتل جندى أمريكى من الوحدات الخاصة بانفجار عبوة ناسفة فى إقليم هلمند جنوب أفغانستان، كما أفاد البنتاجون الاثنين.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية فى بيان إن السرجنت ريموند راروجال ترانسفيغوراسيون كان يشارك فى دورية قتالية الأحد حين انفجرت على مقربة منه عبوة ناسفة منزلية الصنع مما أدى إلى مقتله.

وأضافت إن الجندى البالغ من العمر 36 عاما يتحدر من ولاية هاواى وكان ينتمى الى الكتيبة الثالثة فى مجموعة القوات الخاصة الاولى.

وأفاد مسؤولون أن الحادث قيد التحقيق.

وفى الوقت الذى تتولى فيه قوات الأمن الأفغانية معظم العمليات القتالية ضد حركة طالبان وغيرها من الجماعات المتمردة، فإن القوات الأمريكية تقوم بتدريب هذه القوات وغالباً ما تكون الى جانبها فى الخطوط الأمامية.

وتراجعت فى شكل ملحوظ الخسائر البشرية فى صفوف القوات الأمريكية فى أفغانستان منذ انتهت فى 2014 المهمة القتالية لقوة حلف شمال الأطلسى التى كانت تقودها الولايات المتحدة فى هذا البلد.

وينتشر فى أفغانستان حاليا 14 ألف جندى أمريكى لدعم القوات الأفغانية فى مهام تدريب وإسناد، ويشكلون الغالبية العظمى من عديد قوة حلف الأطلسى التى تضم 16 ألف جندى ويقودها منذ عامين الجنرال الأمريكى جون نيكولسون الذى يستعد لتسليم منصبه إلى الجنرال سكوت ميلر الذى يرأس حاليا "قيادة العمليات الخاصة المشتركة" فى الجيش الأمريكى.

والحرب الدائرة فى أفغانستان منذ 17 عاما هى اطول حرب على الإطلاق فى تاريخ الجيش الأمريكى وقد قتل خلالها 2400 جندى أمريكى وأصيب حوالى 20 ألف آخرين.