مستوطنون يقتحمون منزلا أثناء تنظيمهم مسيرة قرب الحرم الإبراهيمى بالخليل

(أ ش أ)

اقتحمت مجموعة من المستوطنين اليوم الثلاثاء، منزلا داخل البلدة القديمة بالخليل بجوار البؤرة الاستيطانية (إبراهيم أفينو)، وذلك تزامنا مع تنظيمهم مسيرة من حى (تل أرميدة) حتى الحرم الإبراهيمى.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أغلقت المداخل الرئيسية للحرم الإبراهيمى، ومنعت حركة المارة فى محيطه، مع قيام المستوطنين بتنظيم مسيرة من حى تل أرميدة وسط الخليل باتجاه الحرم.

وقال رائد أبو أرميلة الناشط فى مجال حقوق الإنسان: "إن المسيرة رافقها انتشار مكثف لقوات الاحتلال ومنع المواطنين من الحركة فى المنطقة".