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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:39 م
خالد صلاح
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مستوطنون يقتحمون منزلا أثناء تنظيمهم مسيرة قرب الحرم الإبراهيمى بالخليل

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:50 م
مستوطنون يقتحمون منزلا أثناء تنظيمهم مسيرة قرب الحرم الإبراهيمى بالخليل مستوطنون ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
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اقتحمت مجموعة من المستوطنين اليوم الثلاثاء، منزلا داخل البلدة القديمة بالخليل بجوار البؤرة الاستيطانية (إبراهيم أفينو)، وذلك تزامنا مع تنظيمهم مسيرة من حى (تل أرميدة) حتى الحرم الإبراهيمى.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أغلقت المداخل الرئيسية للحرم الإبراهيمى، ومنعت حركة المارة فى محيطه، مع قيام المستوطنين بتنظيم مسيرة من حى تل أرميدة وسط الخليل باتجاه الحرم.

وقال رائد أبو أرميلة الناشط فى مجال حقوق الإنسان: "إن المسيرة رافقها انتشار مكثف لقوات الاحتلال ومنع المواطنين من الحركة فى المنطقة".

 


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