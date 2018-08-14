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مساعد وزير الداخلية يودع أسر شهداء الشرطة قبل مغادرتهم للأراضى المقدسة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:47 م
مساعد وزير الداخلية يودع أسر شهداء الشرطة قبل مغادرتهم للأراضى المقدسة مساعد وزير الداخليه للعلاقات مع أسرة شهيد
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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ودع اللواء خالد فوزى، مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، أسر شهداء الشرطة قبل مغادرتهم للأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، ونقل مساعد الوزير لحجاج بيت الله الحرام تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأن يتقبل الله منهم صالح الأعمال .

كما طمأن اللواء خالد فوزى حجاج بيت الله الحرام بأن هناك فريقًا من الضباط والأفراد وعناصر الشرطة النسائية بانتظارهم فور وصولهم للمطار بالأراضى السعودية لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة، وتذليل كل الصعوبات لهم لحين انتهاء شعائر الحج وعودتهم سالمين إلى القاهرة.

من جانبهم أعرب أسر الشهداء عن خالص تقديرهم للجهود المبذولة من وزارة الداخلية لتقديم الدعم النفسى والمعنوي لأبناء الشهداء، ورعاية والاهتمام بشئونهم والاستجابة لكل مطالبهم.

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