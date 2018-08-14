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مسؤول إيطالى: 22 قتيلا على الأقل فى انهيار الجسر بمدينة جنوة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:09 م
مسؤول إيطالى: 22 قتيلا على الأقل فى انهيار الجسر بمدينة جنوة جسر جنوة
رويترز
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قال إدواردو ريكسى، نائب وزير النقل الإيطالى إن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فى انهيار جسر للسيارات بمدينة جنوة، اليوم الثلاثاء، مضيفا أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

وأضاف فى حديث لقناة (سكاي نيوز 24) من جنوة "من غير المقبول أن يكون مثل هذا الجسر المهم... غير مصمم لتفادى مثل هذا الانهيار".

كان وزير النقل الإيطالى دانيلو تونينيلى، قد كتب على تويتر أنه يتابع القضية بأقصى قدر من القلق فى مواجهة ما يمكن أن يكون مأساة هائلة، مؤكدا أنه على اتصال وثيق بالأمن هناك وسيسافر إلى المنطقة على الفور.

بينما قال وزير الداخلية، ماتيو سالفينى، على تويتر "نحن نتابع الوضع فى جنوة بعد انهيار الجسر، ونشكر 200 من رجال الإطفاء وغيرها من الأبطال الذين يعملون فى المنطقة لإنقاذ الأرواح.

 

 


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