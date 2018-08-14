مركز العمليات وإدارة الأزمات بالأقصر يرفع درجة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

اتخذ مركز العمليات وادارة الازمات والكوارث بمحافظة الأقصر، عددا من الإجراءات لرفع درجة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، وقال محسن الشامى مدير المركز، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية ستنعقد على مدار أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف محسن الشامي ، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى كل من الاداره الصحية ومرفق الأسعاف والتأكيد على توفير المستلزمات الطبية والأدويه على مستوى المحافظة والمواقف، لمتابعة سيارات النقل العام والسرفيس والإبلاغ عن اى مخالفات لتعريفة الركوب، موضحاً أنه تم التواصل مع مديرية الأوقاف للتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين ساحات الصلاة التى تبلغ 49 ساحه على مستوى المحافظة، كما تم التنسيق مع مديرية التموين للتأكد على توفير المقررات التموينية والبترولية والمحروقات وعمل حملات يومية على الأسواق والمحلات للتأكد من صلاحية المنتجات و ضبط المخالفين.

وأكد محسن الشامى مدير مركز العمليات وإدارة الازمات، أنه تم التنسيق مع كل من مديريات الري والانقاذ النهرى وشرطة المسطحات المائيه لتشكيل لجان للمرور على كافة المراسى والعائمات بأنواعها ومراجعة التراخيص والسلامه الإنشائيه وعدد الركاب والمرور على الشواطئ لعمليات الإنقاذ.

بدوره، عقد عبد المحسن ربيع رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، اجتماعاً موسعاً بحضور عبد الحارث زيادة نائب رئيس المركز ورؤساء القرى ومسئولى الطب البيطري والكهرباء والشئون الأجتماعية لمناقشة تجهيزات المركز لعيد الأضحى المبارك.

ووجه رئيس مركز ومدينة الزينية تعليماته للمسئولين بالتواصل مع غرفة عمليات المركز التى ستكون مفعلة طوال أيام العيد ، كما وجه مسئولى الطب البيطرى بضرورة تواجد طبيب بكل وحدة بيطرية للكشف و فحص الأضاحى ومساعدة المواطنين فى التاكد من صحة الأضاحى المقدمة.

وأكد ربيع على مدير الإدارة الصحية بمركز ومدينة الزينية بالتشديد على الأطباء للألتزام بجداول النوبتجيات ومنع الأجازات واستمرار العمل حتى بايام العطلات، وعلى هامش الأجتماع ناقش رئيس مركز ومدينة الزينية أستعدادات الإدارة التعليمية للعام الدراسى الجديد 2018 / 2019 مع التأكيد على تسليم الكتب للمدارس التابعة للإدارة والأنتهاء من أعمال متابعة تجهيزات كافة المدارس على مستوى الإدارة .