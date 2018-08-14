مدير أمن سوهاج: تأمين تنفيذ 67 حكما وقرارا إدارى خاص بالتعديات على الأراضى الزراعية

سوهاج محمود مقبول

أكد اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج لـ "اليوم السابع" أن القوات بالمديرية تمكنت من تأمين تنفيذ 67 حكما وقرارا إداريا خاص بالتعديات على الأراضى الزاعية ومنافع الرى، وذلك برئاسة اللواء مساعد المدير لقطاع الشمال واللواء مساعد المدير لفرقة الشرق واللواء مساعد المدير للشرطة المتخصصة.

ففي قسم شرطة طهطا تم تامين تنفيذ " 10 " احكام وقرارات قضائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2007 إداري القسم لسنة 2018

وبمركز شرطة ساقلته تم تامين تنفيذ حكمين قضائيين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1732 إداري المركز لسنة 2018 وبمركز شرطة سوهاج تم تامين تنفيذ إزالة " 21 " حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وتم تأمين مكتب المساحة أثناء إجراء فصل حد فـي قضية بدائرة المركز وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4723 إداري المركز لسنة 2018

وأضاف مدير أمن سوهاج أن القوات أستكملت أعمالها التأمينية بقسم شرطة جرجا وتم تامين تنفيذ إزالة " 20 " حالة مباني بدون ترخيص وبمركز شرطة أخميم تم تامين تنفيذ "6" حالات تعدي علي أملاك الدولة وتم تأمين تنفيذ حالتى تعد علي منافع الري وبمركز شرطة طهطا تم تأمين تنفيذ " 4 " حالات تعد علي منافع الري و تم تأمين تنفيذ حالة تعد علي الأراضي الزراعية.

وأوضح مدير أمن سوهاج أن عمليات التأمين تأتى في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتواجد الأمني المستمر واستعادة هيبة الدولة وتكثيف الجهود لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتنفيذاً لخطة المديرية فـي هذا الشأن ولازالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافة القرارات القضائية والإدارية تنسيقاً والمحافظة.