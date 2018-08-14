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مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية يناقش اليوم المجموعة القصصية دمية ومسدس

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:15 ص
مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية يناقش اليوم المجموعة القصصية دمية ومسدس مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير
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 ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الساعة السابعة مساء، اليوم الثلاثاء، بقاعة (C) ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "دمية ومسدس" للأديبة علياء البنهاوي.يناقشها الناقد العراقى الدكتور ثائر العذارى، ورضوى جابر ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.
 
يذكر أن علياء البنهاوى من مواليد مدينة رشيد، وهى حاصلة على بكالوريوس لغة إنجليزية من جامعة الإسكندرية وماجستير فى التربية من جامعة عين شمس، وهى أيضًا عضو اتحاد كتاب مصر وعضو لجنة الترجمة باتحاد كتاب مصر.
 

 


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