محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف ندوات التوعية لمنح الشباب قروض لإقامة مشروعات

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكدت مروة الهطيل،مدير إدارة مشروعك بمحافظة كفر الشيخ،أن برنامج "مشروعك"، ينظم العديد من الندوات، لتوعية الشباب بإهمية إقامة المشروعات من خلال الحصول على قروض للقضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين ،ومساعدتهم في إقامة مشروعات وتنميتها ما يعود بالنفع عليهم، مشيرة إلى أن هناك عدد من البنوك فى دراسة المشروعات المقدمة من الشباب من خلال المستندات المقدمة.

وأضافت الهطيل، أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، وجه بتكثيف الدعاية بجميع مقرات المشروع على مستوى المحافظة، وعقد ندوات ومؤتمرات بمراكز الشباب للتعريف بالمشروع ومميزاتة وأهميتة فى الحد من البطالة.

و قالت منى زغلول، مدير إدارة "مشروعك" بدسوق، إن هذا المشروع يعمل على الحد من البطالة وخلق العديد من فرص العمل، ويخدم العديد من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وأن عملية التوعية للمشروع لها مردود إيجايبي للمشروع وأن على جميع الحضور من الفئات العمرية المختلفة نشر الصورة التى نقلت لهم حول المشروع وإمكانية الاستفاده من البرامج التمويليه من البنوك والخطوات اللازمة الواجب اتخاذها حول ذلك للجميع،مؤكدة أنه جاري عمل ندوات في باقي قري مركز دسوق لالقاء الضوء علي فكرة البرنامج .