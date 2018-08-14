محافظ سوهاج : 11 شادر لتوزيع اللحوم البلدية فى عيد الاضحى المبارك

سوهاج – عمرو خلف

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، على جميع الوحدات المحلية للمركز والمدن والأحياء بالعمل علي الانتهاء من الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك بإعداد خطط عمل تنفيذية بكل قطاع خدمي والتنسيق مع جميع القطاعات لتوفير مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية وبكميات مناسبة وتكثيف حملات الرقابة علي الاسواق ، والتفتيش الدوري علي السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة لضمان سلامتها صحيا وتوافرها ومطابقتها للمواصفات ، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين ، خاصة مع قرب حلول عيد الاضحي المبارك .

ومن جانبه أوضح محمود على إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم فى بيان للمحافظة ، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك ، حيث تم منح الموافقات لعدد 11 شادر للمواطنين لإقامة شوادر خاصة لتوزيع اللحوم البلدية تحت إشراف الوحدة المحلية ، والإدارة البيطرية بالمركز ، كما تم فتح عدد 5 منافذ "أمان" منها 2 منفذ للقوات المسلحة و 3 منافذ تابعة لوزارة الداخلية لبيع اللحوم والمنتجات والمواد الغذائية والتموينية للمواطنين بأسعار مخفضة ، ومقرها 2 منفذ بالوحدة المحلية ، ومنفذ بميدان الست عزيزة ، وعدد 2 منفذ بميدان أبو القاسم ومركز الشرطة .

يذكر أن محافظ الاقليم قام برفع درجة الاستعدادات القصوي بالمحافظة خلال أيام اجازة عيد الاضحي المبارك ومنع الاجازات والراحات للقيادات المحلية وتأمين المنشآت الحكومية وتفعيل غرف العمليات وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع واتخاذ اجراءات الحيطة والحذر ، والتنبيه باخطار غرفة عمليات المحافظة بأي أحداث تطرأ في حينها .