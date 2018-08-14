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محافظ سوهاج تعلن تحرير 24 محضر مخالفات تموينية متنوعة بمركز طما

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:21 م
محافظ سوهاج تعلن تحرير 24 محضر مخالفات تموينية متنوعة بمركز طما جانب من الحملة
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج ، عن تحرير 24 محضر مخالفات تموينية متنوعة بمركز طما في حملة مكبرة على الاسواق ومحلات تداول السلع الغذائية بالتعاون بين الوحدة المحلية والصحة ، والطب البيطرى ، والتموين ، وذلك فى اطار خطة المحافظة لاستقبال عيد الاضحي المبارك وإحكام الرقابة على الأسواق ومكافحة الجرائم التموينية، والتأكد من سلامة وصلاحية المواد الغذائية المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما  فى بيان للمحافظة ، أن الوحدة المحلية قامت بحملة تموينية مكبرة لضبط الاسواق والأسعار بدائرة المركز ، بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية ، وإدارة الطب البيطري ، ومكتب تموين طما.

 

 


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