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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:00 م
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محافظ دمياط يقرر تكليف مدير الرعاية بالإشراف على مرفق الإسعاف

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:55 م
محافظ دمياط يقرر تكليف مدير الرعاية بالإشراف على مرفق الإسعاف الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى
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قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، تكليف الدكتور محمد فهيم مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالإشراف على مرفق الإسعاف 

كما قد قرر المحافظ تكليف الدكتورة منال الخليفة مدير إدارة المتوطنة والدكتور محمد بدران والدكتور ضياء الدين داوود مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالإشراف على القطاع الصحى خلال استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتنفيذ جميع توصيات المجلس التنفيذي المنعقد الأسبوع الماضي بخصوص تلك الاستعدادات والتى تتضمن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والتأكيد على تواجد جميع الأطباء بنبطشياتهم بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة ، وكذلك التأكد من من توافر الأمصال والأدوية والتنسيق مع مديرتى التموين والطب البيطرى للإشراف على الأسواق والمجازر بالإضافة إلى تكثيف تواجد سيارات الإسعاف بالأماكن شديدة الذروة

 


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