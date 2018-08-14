محافظ دمياط يقرر تشكيل لجنة خماسية لاستلام أعمال محطات الصرف الصحى بالقرى

دمياط - معتز الشربينى

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط تشكيل لجنة خماسية بعضوية عضوين من الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وثلاثة أعضاء من شركة مياه الشرب والصرف الصحى على أن تكون مهمة اللجنة استلام أعمال محطات الصرف الصحى بقرى ميت الشيوخ والسالمية والنجارين والعبيدية والباز والسلام وعلى الدين والتى تقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب فى موعد أقصاه 30 من شهر سبتمبر القادم.

ووجه المحافظ لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالانتهاء من توصيل الصرف الصحى للمنازل فى تلك القرى وذلك خلال الفترة الزمنية المحددة من خلال خطة العمل بالتوازى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم مع المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، المهندس محمد البدراوى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس ضياء عوض مدير عام مديرية الطرق والنقل.

كما أكد محافظ دمياط تعهد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسداد مبلغ مليون و800 ألف جنيه قيمة أعمال رد الشىء لأصله بعدد من المناطق بمركز ومدينة دمياط.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى خلال اجتماعه اليوم مع المحافظ قيامه بسداد مبلغ 800 ألف جنيه بشيك قابل للدفع صباح الغد وسداد المبلغ المتبقى وقيمته مليون جنيه قبل يوم الخامس من شهر سبتمبر المقبل.

وبناء عليه كلف المحافظ المهندس ضياء عوض مدير مديرية الطرق والنقل بالانتهاء من أعمال رد الشىء لأصله بنطاق مركز ومدينة دمياط خلال شهر سبتمبر المقبل.