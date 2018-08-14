video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط يعلن وضع حجر أساس مشروع تطوير قرية الصيادين برأس البر

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 07:34 م
محافظ دمياط يعلن وضع حجر أساس مشروع تطوير قرية الصيادين برأس البر محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق

اجتمع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مع المهندس وائل عزت رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية لعرض التصميمات النهائية لمشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر والتى تشمل عدد 11 عمارة سكنية مصممة على نفس الطراز المعمارى للمدينة.

وأوضح المحافظ أنه تم اعتماد تلك التصميمات والانتهاء من جميع الأعمال الاستشارية، مؤكدا وضع حجر الأساس للمشروع بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية واللواء ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة تمهيدا للبدء فورا فى أعمال الإنشاءات لتصبح محافظة دمياط خالية من العشوائيات.

جاء هذا الاجتماع بحضور المهندس عمر عبد العزيز منسق مشروعات المحافظة بصندوق تطوير العشوائيات والمهندسة دعاء ممدوح مدير وحدة تطوير العشوائيات بالديوان العام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ دمياط يبحث تطوير سوق فارسكور

محافظة دمياط

أخبار المحافظات

أخبار مصر

المناطق العشوائية

رأس البر

قريه الصيادين




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة