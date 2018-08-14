محافظ دمياط يعلن وضع حجر أساس مشروع تطوير قرية الصيادين برأس البر

دمياط عبده عبد البارى

اجتمع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مع المهندس وائل عزت رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية لعرض التصميمات النهائية لمشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر والتى تشمل عدد 11 عمارة سكنية مصممة على نفس الطراز المعمارى للمدينة.

وأوضح المحافظ أنه تم اعتماد تلك التصميمات والانتهاء من جميع الأعمال الاستشارية، مؤكدا وضع حجر الأساس للمشروع بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية واللواء ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة تمهيدا للبدء فورا فى أعمال الإنشاءات لتصبح محافظة دمياط خالية من العشوائيات.

جاء هذا الاجتماع بحضور المهندس عمر عبد العزيز منسق مشروعات المحافظة بصندوق تطوير العشوائيات والمهندسة دعاء ممدوح مدير وحدة تطوير العشوائيات بالديوان العام.