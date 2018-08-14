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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:29 م
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محافظ دمياط يبحث تطوير سوق فارسكور

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:10 م
محافظ دمياط يبحث تطوير سوق فارسكور الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط
دمياط - عبده عبد الباري
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اجتمع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مع المهندس وائل عزت رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية لمتابعة تنفيذ الأعمال الاستشارية الخاصة بتطوير سوق فارسكور .

وأكد المحافظ، أنه سيتم إعداد المناقصة والتكلفة التقديرية بمجرد الانتهاء من تلك الأعمال تمهيدا للطرح فورا. 

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بحضور المهندس عمر عبد العزيز منسق مشروعات المحافظة بصندوق تطوير العشوائيات والمهندسة دعاء ممدوح مدير وحدة تطوير العشوائيات بالديوان العام.

كما اجتمع محافظ دمياط مع عدد من مهندسى الإدارت الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والوحدة المحلية لمدينة رأس البر لوضع خطة لتطوير كورنيش النيل وذلك بعد إتمام أعمال إحلال وتجديد كابلات الكهرباء الموجودة بطول الكورنيش الأمر الذى يتطلب إعادة رد الشىء لأصله.

وخلال الاجتماع تم وضع تصور متكامل لتطوير الكورنيش "الممشى وسور الكورنيش وأعمدة الإنارة الديكورية والرصف، بالإضافة إلى أعمال تدبيش الأماكن المنهارة.

 

 


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