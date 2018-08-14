محافظ الوادي الجديد يقرر توفير الزى المدرسى مجانا لتلاميذ قرى الشب

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توفير الزى المدرسى مجانا لتلاميذ قرى الشب التابعة لمركز باريس على مستوى مختلف المراحل التعليمية وبالتنسيق مع التربية والتعليم بالمحافظة وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية.

وأكد الزملوط فى بيان صحفى أنه وجه مسبقا بتوفير الزى المدرسى مجانا أيضا للتلاميذ الأيتام والحالات الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وكذلك توفير الزى بالتقسيط لأبناء العاملين بالقطاع الحكومى وكذلك لأبناء غير العاملين بالقطاع الحكومي شرط توفير ضامن موظف عام.