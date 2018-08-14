video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادي الجديد يقرر توفير الزى المدرسى مجانا لتلاميذ قرى الشب

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:31 ص
محافظ الوادي الجديد يقرر توفير الزى المدرسى مجانا لتلاميذ قرى الشب محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
إضافة تعليق

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توفير الزى المدرسى مجانا لتلاميذ قرى الشب التابعة لمركز باريس على مستوى مختلف المراحل التعليمية وبالتنسيق مع التربية والتعليم بالمحافظة وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية.  

 وأكد الزملوط فى بيان صحفى أنه وجه مسبقا بتوفير الزى المدرسى مجانا أيضا للتلاميذ الأيتام والحالات الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وكذلك توفير الزى بالتقسيط لأبناء العاملين بالقطاع الحكومى وكذلك لأبناء غير العاملين بالقطاع الحكومي شرط توفير ضامن موظف عام

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل تعليم الوادى الجديد يتابع عمل امتداد وصلات النت فائق السرعة للمدارس

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارج




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة