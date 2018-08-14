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محافظ الوادى الجديد يوجه بفتح المجازر بالمجان فى أيام عيد الأضحى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:03 ص
محافظ الوادى الجديد يوجه بفتح المجازر بالمجان فى أيام عيد الأضحى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بفتح المجازر طوال أيام العيد بالمجان امام المواطنين والتأكيد على النظافة المستمرة داخل وخارج المجازر وكذلك مراقبة الأسواق والمعروضات من مختلف السلع، وذلك بالتنسيق فيما بين الصحة والتموين ومباحث التموين والمرور على الثلاجات ومحلات الجزارة لمتابعة المخزون والمعروض من اللحوم ومنتجاتها.
 
وفى سياق متصل، أعلنت مديرية التموين بالمحافظة فى بيان لها عن طرح 60 طن دواجن بأفرع شركة المصرية لتجارة الجملة بالمحافظة ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية و100 طن لحوم بمنافذ التموين ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية بإجمالى 160 طن وذلك فى إطار خطة المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
 

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