محافظ القليوبية يتفقد مشروعات خدمية بمدينة قليوب بتكلفة 507 مليون جنيه

القليوبية نيفين طه_ابراهيم سالم

قام اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اليوم بافتتاح وتفقد ووضع حجر الأساس عدد من المشروعات القومية فى عدد من المجالات وبدأ الجولة بتفقد محطة معالجة طنان بتكلفة 165 مليون جنيه بطاقة 3000 الف م3/يوم تخدم قرى طنان وناى وكفر بهادة.

وشدد المحافظ خلال تفقده على الانتهاء من الاعمال فى اسرع وقت ثم توجه سيادته لتفقد صرف صحى قرية قلما بتكلفة 50 مليون جنيه وامر بتسليم محطة الرفع واستكمال تسليم الشبكات والت أكد من عمل البيارات.

وتوجه المحافظ لتفقد محطة صرف صحى قرية كفر ابو جمعة بتكلفة 11 مليون جنيه حيث تبلغ نسبة الاعمال المدنية 60% والاعمال الكهروميكانية 20% و أكد المحافظ على سرعة الانتهاء من اعمال المحطة فى الوقت المحدد لها، ثم قام سيادته بعد ذلك بتفقد محطة صرف صحى قرية ابو سنة بتكلفة 21 مليون جنيه حيث تبلغ نسبة الاعمال المدنية 50% حيث شدد بدفع الأعمال والإنتهاء منها وتسليمها فى الموعد المحدد.

كما تفقد الوحدة الصحية بميت حلفا بتكلفة 3.2 مليون جنيه والتى تحتوى على عيادة خارجية وصيدلية وعيادة للاسنان ومعمل تحاليل ورعاية الامومة والطفولة وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالرعاية الطبية للمرضى وأمر بدفع الأعمال للإنتهاء منها فى أقرب وقت ممكن لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

وقام المحافظ بافتتاح ملعب نجيل صناعى بمركز شباب الاصلاح الزراعى بتكلفة 800 الف جنيه اذ يتكون المركز من 2 ملعب سباعى لكرة القدم وقد حرص المحافظ على الاستماع لمطالب الشباب وامر بتخفيض تاجير الملعب صباحا ومساءا وذلك لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.

كما قام تفقد توسعات محطة مياه كوم اشفين بتكلفة 200مليون جنيه وتبلغ الطاقة الانتاجية 68 الفم3/يوم وتخدم مركز ومدينة قليوب وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الاعمال فى الموعد المحدد، قام بتفقد احلال وتجديد مكتب بريد قليوب المحطة بتكلفة 800 الف جنيه والذى تبلغ مساحته 140م2 ومكون من طابق واحد وبه 8 شباك، وفى نهاية الجولة تفقد محطة رفع صرف صحى ناى بتكلفة 40 مليون جنيه وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الاعمال فى اسرع وقت.