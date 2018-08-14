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محافظ الغربية: التعليم خطوة أساسية لمحو الأمية والقضاء على الزيادة السكانية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:27 م
محافظ الغربية: التعليم خطوة أساسية لمحو الأمية والقضاء على الزيادة السكانية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
الغربية - مصطفى عادل
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أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، على أن التعليم هو الخطوة الأساسية لمحو الأمية والقضاء على الزيادة السكانية والعمل على تنظيم الأسرة فالمتعلم يعمل جيدا أن الأسرة الصغيرة هى أسرة متماسكة وقوية.

 

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الغربية بمكتبة بالديوان العام للمحافظة وفدا من قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة برفقة الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، وخلال اللقاء أشار محافظ الغربية، إلى حرصه الكبير على الوصول بالمدارس فى كافة القرى والكفور للقضاء على الجهل والأمية مما ينعكس بالإيجاب على حل مشكلة الزيادة السكانية.

 

 وأضاف ضيف صقر، أنه سوف يتم الانتهاء بناء من 250 مدرسة بدلا من 20 مدرسة كما كان قبل ذلك، مؤكدًا على اهتمامه الكبير بقطاع الصحة وقطاع تنظيم الأسرة وعلى تقديمه كافة سبل الدعم من أجل التوعية بخطورة الزيادة السكانية وضرورة تنظيم الأسرة.

 

وفى نهاية اللقاء أهدى مسئولو قطاع تنظيم الأسرة درع القطاع إلى محافظ الغربية تقديرا للدور الكبير الذى يقوم به فى ذلك القطاع، حضر اللقاء الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

 

من ناحية أخرى حضر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية افتتاح الدورة التدريبية الأولى لتنمية قدرات أعضاء الإدارات القانونية بالمحافظة والتى تعقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة فى الفترة من 14/8 -15/8/2018 بحضور المستشار أيمن محمد البقلاوى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس قطاع وسط الدلتا والمستشار محمد زكريا حمودة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس المكتب القضائى بالمحافظة واللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة وعدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة وأعضاء الإدارات القانونية بالمحافظة.

 

وبدا الافتتاح بتلاوة آيات الذكر الحكيم ثم كلمة المستشار أيمن محمد البقلاوى الذى أكد على أن الهدف من هذه الدورة هو تنمية وثقل قدرات أعضاء الإدارات القانونية بالمحافظة والإجابة عن كافة الأسئلة المتعلقة بالإجراءات القانونية وعقد جلسة نقاش مفتوحة.

 

 وتحدث اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ورحب بالحضور معربا عن شكره لحضور هذه الدورة التى يحضرها نخبه من المستشارين والمتخصصين فى القانون، مؤكدا على أهمية هذه الدورات فى التواصل بشان توفير الوقت وتسريع إجراءات التقاضى وسلامة الإجراءات القانونية بما لا يسمح بالطعن عليها وما يترتب عليه من ضياع حق الدولة وخاصة فيما يخص مخالفات البناء على الأرض الزراعية والتعديات على أملاك الدولة.

 

ومن جانبه، أكد محافظ الغربية، على أنه مهتم بهذا الموضوع ويتابعه شخصيا وأنه تم عمل حصر بالأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن وتم التنسيق مع مديرية الأمن ومراكز المدن والأحياء لتنفيذ هذه الأحكام وتحصيل الغرامات المفروضة منعا لسقوط هذه الأحكام حفاظا على أملاك الدولة.


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