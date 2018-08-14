محافظ الدقهلية يطمئن على الحالة الصحية للحجاج

الدقهلية - شريف الديب

أجرى الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اتصالاً تليفونياً برئيس بعثة الحج للجمعيات من أبناء الدقهلية بالأراضى المقدسة الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، استهدف الاطمئنان على الحالة الصحية والعامة للحجاج ابناء المحافظة.

وأكد الشعراوى، أن رئيس بعثة الحج طمأنه بأن جميع حجاج الجمعيات أبناء الدقهلية بخير والحمد لله والجميع بصحة جيدة ولا توجد أية مشاكل.

وأضاف المحافظ، أنه لا صحة مطلقا لما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية من وجود حالات تسمم أو حالات مفقودة لحجاج الدقهلية، وأرسل رئيس بعثة الحج تقرير صوتى ميدانى لأعضاء بعثة الحج المشرفة عن الحالة العامة والصحية للحجاج.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن أعضاء البعثة المشرفة على الحج يبذلون كافة الجهود لتقديم كافه أوجه الرعاية والعناية لجميع أفراد الحجاج أبناء الدقهلية بالأراضى المقدسة لتمكينهم من أداء كافة الشعائر بسهولة ويسر واطمئنان وحتى عودتهم جميعا بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وقال الشعراوى، إنه يتابع يومياً حالات الحجاج مع رئيس بعثه الحج بجمعيات الدقهلية للعمل على تذليل أية عقبات طارئة فورا مع الأجهزة المسئولة عن الحج بالمملكة العربية السعودية.