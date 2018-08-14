video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يعلن تفعيل دور بوابة الشكاوى الحكومية لخدمة المواطنين

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:41 م
محافظ الإسماعيلية يعلن تفعيل دور بوابة الشكاوى الحكومية لخدمة المواطنين جانب من الاجتماع
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
إضافة تعليق

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية على ضرورة تفعيل دور العاملين ببوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بديوان عام المحافظة وجميع العاملين بالمراكز التكنولوجيا للخدمات الجماهيرية بجميع مراكز ومدن المحافظة والأحياء ومديريات الخدمات، من أجل تحقيق المزيد من التفاعل والتواصل مع المواطنين وتحقيق طموحاتهم وآمالهم فى اطار الإمكانيات المتاحة وبذل أقصى الجهود من أجل تلبية مطالب المواطنين وايجاد حلولًا جذرية للمشكلات والقضايا الجماهيرية.

 

وفى سياق متصل عقد محمد عبدالسلام الصيرة، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يرافقة المهندس عبدالله الزغبى، السكرتير العام المساعد اجتماعًا بمديرى إدارات خدمة المواطنين والشئون القانونية والتفتيش المالى والإدارى وبوابة الشكاوى وغرفة العمليات الرئيسية وذلك لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذى وسير العمل ببوابة الشكاوى الجماهيرية.

 

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة إعداد تقرير تفصيلى يوميًا لكل إدارة بما تم تلقيه من شكاوى وماتم اتخاذه من اجراءات وحلول لتلك المشكلات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ 4157 وصلة صرف صحى منزلية لعدد من القرى المحرومة بالإسماعيلية والسويس

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

يس طاهر

محافظ الاسماعيليه

البوابه الالكترونية

شكاوى المواطنين




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة