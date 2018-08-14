محافظ الإسماعيلية يعلن تفعيل دور بوابة الشكاوى الحكومية لخدمة المواطنين

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية على ضرورة تفعيل دور العاملين ببوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بديوان عام المحافظة وجميع العاملين بالمراكز التكنولوجيا للخدمات الجماهيرية بجميع مراكز ومدن المحافظة والأحياء ومديريات الخدمات، من أجل تحقيق المزيد من التفاعل والتواصل مع المواطنين وتحقيق طموحاتهم وآمالهم فى اطار الإمكانيات المتاحة وبذل أقصى الجهود من أجل تلبية مطالب المواطنين وايجاد حلولًا جذرية للمشكلات والقضايا الجماهيرية.

وفى سياق متصل عقد محمد عبدالسلام الصيرة، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يرافقة المهندس عبدالله الزغبى، السكرتير العام المساعد اجتماعًا بمديرى إدارات خدمة المواطنين والشئون القانونية والتفتيش المالى والإدارى وبوابة الشكاوى وغرفة العمليات الرئيسية وذلك لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذى وسير العمل ببوابة الشكاوى الجماهيرية.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة إعداد تقرير تفصيلى يوميًا لكل إدارة بما تم تلقيه من شكاوى وماتم اتخاذه من اجراءات وحلول لتلك المشكلات.