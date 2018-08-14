محافظ الإسكندرية: عقوبات صارمة للذبح فى الشوارع وغلق المحلات المخالفة

الإسكندرية - جاكلين منير

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية؛ إن ذبح الأضحية للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك سيكون مجانًا داخل المجازر الحكومية؛ وذلك بالمجزر الآلى للحوم بالعامرية، ومجزر أبو قير، موجهًا المواطنين بضرورة التوجه لتلك المجازر وعدم الذبح في الشوارع حفاظًا على البيئة المحيطة بهم.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء ومديرية الطب البيطرى والرصد البيئى بالمحافظة بفرض عقوبات صارمة للذبح في الشارع وغلق المحلات المخالفة لذلك فورًا، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.

وكلف المحافظ إدارة المتابعة بالمحافظة بالمرور بشكل مفاجئ وبصفة مستمرة علي جميع محلات الجزارة الموجودة على مستوي أحياء المحافظة، وذلك للتأكد من مدى إلتزام تلك المحلات بالتعليمات.