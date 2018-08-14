مجلس مدينة الأقصر يحرر 118 مخالفة بالسوق السياحى وشارع الصنايع

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال مجلس مدينة الأقصر، حملاتهم الصباحية والمسائية، بمنطقة السوق السياحى وشارع مدرسة الصنايع، فى ضوء توجيهات محافظ الأقصر والعميد أيمن الشريف رئيس المدينة.

وأكد أيمن الشريف، أنه تم إزالة كافة المعوقات ورفع الإشغالات التى تعوق حركة سير المواطنين بشارع السوق السياحى، وإلزام جميع البازارات والمحال التجارية بعدم التعدى على حرم الطريق العام وإزالة كافة مواسير الستائر المعلقة والتى كانت تمثل عائقا للمارة من السياح والمواطنين وتطهير الأرصفة للمشاة ومراجعة تراخيص المحلات.

ومن جانبة أكد مدير إدارة شرطة المرافق، على استمرار الحملات المفاجئة لرفع الإشغالات ، لافتاً إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير118 محضر شملت 28 محضر إشغال طريق و 16 محضر بائع متجول و10 محاضر نظافة عامة و 64 محضر إزالات إدارية.