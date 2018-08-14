video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 04:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

متحدث باسم البرلمان البريطانى: الإجراءات الأمنية قوية ويتم مراجعتها باستمرار

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:21 م
متحدث باسم البرلمان البريطانى: الإجراءات الأمنية قوية ويتم مراجعتها باستمرار انتشار أمنى مكثف أمام البرلمان البريطانى
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن متحدث باسم البرلمان البريطانى اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الأمنية للبرلمان يتم مراجعتها باستمرار، مشيرا إلى أن أمن العاملين أو الزائرين للمبنى تمثل أولوية.

وقال متحدث باسم البرلمان فى تصريح صحفى ردا على الحادث الذى وقع صباح اليوم "وقع حادث صباح اليوم خارج قصر وستمنستر (مقر البرلمان البريطانى) و شرطة ميتروبوليتان تحقق فى الحادث".

وأضاف "أن سلامة وأمن العاملين فى البرلمان البريطانى أو الزائرين له أولوية قصوى وأن إجراءاتنا الحالية قوية ويتم مراجعتها باستمرار".

وشهد محيط البرلمان حادثا يتم التعامل معه على أنه حادث إرهابى حاليا حيث اصطدم سائق سيارة بالحواجز الأمنية خارج مقر البرلمان، بعد أن أصاب عددا من المارة وراكبى الدراجات.

وأعلنت الشرطة أنه تم اعتقال رجل فى العشرينات على خلفية الاشتباه بارتكاب عمل إرهابى.

وفى نفس الإطار رفعت الشرطة الطوق الأمنى المفروض على الشوارع المحيطة، بينما أعادت فتح ساحة البرلمان للمشاة، بينما لايزال الطوق الأمنى مفروض على موقع الحادث.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وحدة مكافحة الإرهاب تقود التحقيق فى حادث الإصطدام أمام البرلمان البريطانى

فيديو.. لحظة اعتقال سائق بعد اصطدام سيارته بحاجز أمام البرلمان البريطانى

انتشار أمنى مكثف أمام مقر البرلمان البريطانى بعد اصطدام سيارة بحاجز أمنى

البرلمان البريطانى

بريطانيا

حادث اصطدام امام البرلمان البريطانى

اصطدام امام البرلمان البريطانى




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة