متحدث باسم البرلمان البريطانى: الإجراءات الأمنية قوية ويتم مراجعتها باستمرار

لندن (أ ش أ)

أعلن متحدث باسم البرلمان البريطانى اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الأمنية للبرلمان يتم مراجعتها باستمرار، مشيرا إلى أن أمن العاملين أو الزائرين للمبنى تمثل أولوية.

وقال متحدث باسم البرلمان فى تصريح صحفى ردا على الحادث الذى وقع صباح اليوم "وقع حادث صباح اليوم خارج قصر وستمنستر (مقر البرلمان البريطانى) و شرطة ميتروبوليتان تحقق فى الحادث".

وأضاف "أن سلامة وأمن العاملين فى البرلمان البريطانى أو الزائرين له أولوية قصوى وأن إجراءاتنا الحالية قوية ويتم مراجعتها باستمرار".

وشهد محيط البرلمان حادثا يتم التعامل معه على أنه حادث إرهابى حاليا حيث اصطدم سائق سيارة بالحواجز الأمنية خارج مقر البرلمان، بعد أن أصاب عددا من المارة وراكبى الدراجات.

وأعلنت الشرطة أنه تم اعتقال رجل فى العشرينات على خلفية الاشتباه بارتكاب عمل إرهابى.

وفى نفس الإطار رفعت الشرطة الطوق الأمنى المفروض على الشوارع المحيطة، بينما أعادت فتح ساحة البرلمان للمشاة، بينما لايزال الطوق الأمنى مفروض على موقع الحادث.