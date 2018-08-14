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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 09:01 م
خالد صلاح
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ماى: مستوى التهديد الإرهابى بعد حادث ويستمنستر يبقى عند المستوى الخطير

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 07:38 م
ماى: مستوى التهديد الإرهابى بعد حادث ويستمنستر يبقى عند المستوى الخطير حادث "ويستمنستر"
أ ش أ
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أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى أن مستوى التهديد الإرهابى عقب وقوع حادث "ويستمنستر" سيبقى عند المستوى "الخطير"، ما يعنى أن خطر وقوع اعتداء مرجح جدا.

وقالت ماى - فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم الثلاثاء إن "الهدف الملتوى للمتطرفين هو استخدام العنف والإرهاب لتقسيمنا، لن ينجحوا أبدا"، كما حثت الشعب البريطانى على اليقظة وعلى مواصلة حياتهم كالمعتاد مثلما فعلوا من قبل فى هجومى مانشستر ولندن اللذين وقعا العام الماضى .


ووصفت رئيسة الوزراء الحادث الذى وقع فى وقت سابق اليوم خارج مبنى البرلمان بأنه "مروع"، مشيرة إلى أنه للمرة الثانية يشهد مبنى البرلمان، الذى يعد رمزا قويا للقيم البريطانية الثمينة للتسامح والحرية، على بعد بضعة ياردات من بابه مشاهدا رهيبة.


وأعربت عن تمنيها للمصابين جراء الحادث المروع بسرعة الشفاء، مشيدة بشجاعة خدمات الطوارئ التى هرعت إلى موقع الحادث على الفور.


يذكر أن ثلاثة أشخاص قد أصيبوا جراء اصطدام سيارة ببعض المارة وراكبى الدراجات أمام مبنى البرلمان البريطاني؛ لتصطدم السيارة بعد ذلك بأحد الحواجز الأمنية ويتم إلقاء القبض على سائقها من قبل رجال الشرطة.


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