مالطا تسمح برسو سفينة أكواريوس بعد اتفاق توزيع المهاجرين على دول أوروبية

أ ف ب

أعطت مالطا الثلاثاء الضوء الأخضر لرسو سفينة "اكواريوس" التي تسيرها منظمة غير حكومية وتقل 141 مهاجرا تم انقاذهم قبالة سواحل ليبيا، بعد الاتفاق على توزيعهم بين عدد من الدول الأوروبية.

وكتب رئيس وزرائها جوزف موسكات على تويتر إن مالطا "ستسمح لسفينة أكواريوس بدخول موانئها حتى وإن لم تكن ملزمة قانونيا بذلك كل المهاجرين الذين على متنها سيتم توزيعهم بين فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ والبرتغال واسبانيا".

في هذه الاثناء، أعلن رئيس وزراء اسبانيا بدرو سانشيز استعداد بلاده لاستقبال 60 من هؤلاء المهاجرين.

في حين اعلنت الحكومة البرتغالية فى بيان إن "البرتغال مستعدة لاستقبال 30" من اصل 244 مهاجرا موجودين على سفينة أكواريوس وزوارق أخرى حاليا فى مالطا.