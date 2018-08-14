ماكرون يعلن تضامنه مع ضحايا حادث انهيار جسر للسيارات فى جنوة بإيطاليا

باريس /أ ش أ/

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ، تضامنه مع ضحايا وأقارب حادث انهيار جسر للسيارات اليوم الثلاثاء بمدينة جنوة بإيطاليا ، مؤكدا استعداد بلاده تقديم الدعم اللازم.

وكتب ماكرون على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى (تويتر) :" تتجه أفكارنا نحو الضحايا وعائلاتهم وكل الشعب الإيطالى (فى مصابهم الأليم)"، مضيفا:" تقف فرنسا بجانب إيطاليا فى هذه المأساة وتبدى استعدادها لتقديم كل المساندة اللازمة".

وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم انهيار جسر يعتبر جزءا من طريق سريع فى مدينة جنوة شمال غرب البلاد بينما كان يشهد حركة سير نشطة مما أسفر عن قتل عشرات الأشخاص بحسب خدمة الإسعاف الإيطالية.