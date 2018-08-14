لافروف يهنئ رئيسة تشيلى السابقة بتعيينها مفوضا ساميا بالأمم المتحدة

موسكو /أ ش أ/

هنأ وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء، رئيسة تشيلى السابقة ميشيل باتشيليت بتعيينها مفوضاً سامياً لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وجاء فى بيان للخارجية الروسية بثته وكالة أنباء ((سبوتنيك)): "أرسل وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجى لافروف رسالة إلى السيدة باتشيليت، هنأها فيها بتعيينها..منوهاً إلى صفاتها المهنية العالية وخبرتها الغنية وإسهاماتها الشخصية فى تنمية التعاون الدولي، ولا سيما فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان".

ووفقا للبيان، أعرب لافروف أيضاً، عن أمله فى أن تولى ميشيل باتشيليت، فى منصبها الجديد "اهتماما وثيقا لتأسيس جو من التعاون البناء المتبادل والاحترام بين الدول فى إطار هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة" وتبادل الخبرات فى مجال حماية حقوق الإنسان.

وتابع لافروف "نحن فى روسيا متأكدون من أن دور حقوق الإنسان هو تعزيز التقارب بين مختلف الدول، وكذلك تعزيز أجواء الثقة والاحترام المتبادل فى العلاقات الدولية". وأضاف لافروف، بحسب البيان "روسيا منفتحة على التعاون فى مجموعة كاملة من قضايا حقوق الإنسان ومستعدة لتطوير مزيد من التعاون مع المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والإدارة التى يترأسها".

وصدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة 3 أغسطس، على تعيين رئيسة تشيلى السابقة ميشيل باتشيليت- مفوضاً سامياً لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، لتحل بذلك محل الدبلوماسى الأردنى الأمير زيد بن رعد الحسين، الذى شغل المنصب من عام 2014، وتنتهى ولايته فى 13 من الشهر الجاري.