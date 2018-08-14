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لافروف : نسعى للتعاون مع المعارضة السورية الرافضة للإرهاب

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:58 م
لافروف : نسعى للتعاون مع المعارضة السورية الرافضة للإرهاب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أنقرة /أ ش أ/
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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء، أن اتفاق خفض التصعيد فى إدلب لا يشمل جبهة "النصرة" ، لافتا إلى أن "النصرة" تقوم بأعمال عدائية وترسل طائرات مسيرة على حميميم.

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركى مولود تشاويش أوغلو : "إن بلاده تسعى للتعاون مع المعارضة السورية الرافضة للإرهاب وأنه حان الوقت لعودة اللاجئين السوريين وبدء إعادة الإعمار"، مبديا استغرابه من موقف الغرب والولايات المتحدة حيال عودة اللاجئين السوريين.

ومن جانبه قال وزير الخارجية التركى : "إن تركيا تأمل فى التوصل لحل بشأن إدلب مع وزير الخارجية الروسي"..مشيرا إلى أن تركيا لديها 12 نقطة لمراقبة اختراقات وقف إطلاق النار فى إدلب.

وأضاف : "من الصعب ضمان الأمن بإدلب فى ظل وجود الإرهابيين"..محذرا من قصف إدلب بشكل عشوائى، مشيرا إلى أن قصف كافة إدلب والمدنيين بذريعة وجود إرهابيين يعنى القيام بمجزرة.

 

 


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الخارجية الروسية

المعارضة السورية

ادلب




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