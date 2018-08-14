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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:14 ص
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كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تستعرضان نتائج المباحثات بين الكوريتين

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:55 ص
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تستعرضان نتائج المباحثات بين الكوريتين خلال المحادثات الأخيرة بين مسئولى الكوريتان
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن وزيرة الخارجية كانج كيونج-هوا أجرت مكالمة هاتفية مع نظيرها الأمريكى مايك بومبيو صباح اليوم الثلاثاء لشرح نتائج المحادثات الرفيعة المستوى بين الكوريتين التى عقدت يوم أمس الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الوزيرة كانج شرحت نتائج المحادثات لنظيرها بومبيو الذى قدم الشكر لها على اطلاعه بالنتائج والاتفاقات بين الكوريتين بشأن القمة الثالثة التي من المقرر عقدها في غضون الشهر المقبل في بيونج يانج.

وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن أوضاع شبه الجزيرة الكورية والعلاقات بين الكوريتين، كما اتفقا على التعاون الوثيق لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وبناء نظام سلام دائم فيها.


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